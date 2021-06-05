 

Витамины и железо: как усилить рост волос с помощью шпината

05.06.2021, 11:22, Разное
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Рост волос может быть достаточно медленным. Создается ощущение, что проходят месяцы, пока пряди отрастают всего лишь на несколько сантиметров. Однако есть достаточно хорошие средства, которые помогают ускорить рост волос, а также делают их более крепкими и здоровыми. К таким средствам можно отнести шпинат. Вот несколько его преимуществ, а также способ применения.

Преимущества использования шпината

Этот зеленый листовой овощ очень питательный и богат различными антиоксидантами. В шпинате содержатся витамины, цинк, марганец, железо, а также Омега-3. Все эти вещества питают кожу головы, обеспечивая быстрый рост волос и делая пряди более красивыми и шелковистыми.

Также в составе зеленых листовых овощей содержатся полезные витамины, микроэлементы и антиоксиданты, способствующие улучшению состояния прядей. Для стимулирования более активного роста волос можно использовать шпинат в качестве маски, наносить на пряди шпинатное масло или потреблять полезный смузи.

Маска для волос

Для приготовления маски нужно поместить в блендер 1 ст. листьев шпината, а также по 1 ст. л. меда и любого масла, например, касторового, кокосового, оливкового. Все это перебить до образования однородной смеси.

Приготовленную пасту нанести на кожу головы и хорошо распределить по всей длине волос. Как только кожа головы и волосы будут полностью покрыты смесью шпината, оставить ее на 30 минут или 1 час, надев на голову шапочку для душа. Затем вымыть волосы с мягким шампунем, не содержащим в своем составе сульфатов.

Применять это средство нужно 1-2 раза в неделю. Мед и масло помогают закрепить все имеющиеся питательные и полезные вещества и влагу в волосах, сохраняя их красивыми, здоровыми и без повреждений. Кроме того, это помогает несколько успокоить кожу головы и нормализовать кровообращение, чтобы ускорить рост волос.

Шпинатное масло

Нужно перебить на блендере 0,5 ст. шпината до получения кашицы. Процедить сок через марлю. Затем смешать с ¼ ст. любого масла-носителя. Если волосы жирные, то лучше всего использовать легкое масло, например, жожоба или оливковое. Для сухих прядей отлично подойдет касторовое или кокосовое.

Втирать полученное средство в кожу головы на протяжении 15 минут, а затем нанести на всю длину прядей. Оставить еще на 45 минут. Смыть водой с мягким шампунем, не содержащим сульфатов.

Применять нужно 2-3 раза в неделю. Массаж со шпинатным маслом поможет нормализовать кровообращение, тщательно очистить поры и несколько сбалансировать выработку подкожного жира.

Смузи из шпината

Перебить в блендере 1 ст. мякоти папайи, 1 большой банан, 1 ст. шпината, а также 1 ст. кокосового или миндального молока. Смешать все до образования однородной массы. Пить каждое утро на завтрак.



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