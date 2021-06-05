 

Диетолог Гончар назвала пять низкокалорийных сладостей

05.06.2021, 11:08, Разное
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Врач-диетолог Виктория Гончар составила ТОП из пяти сладостей, которые содержат относительно маленькое количество калорий. Эти продукты можно есть в умеренных количествах без вреда для здоровья.
На пятом месте рейтинга находится черный шоколад. В день даже людям, которые находятся на диете, можно съесть несколько кусочков такого продукта.

Четвертое место между собой поделили мармелад, пастила и зефир. В данных продуктах отсутствует сочетание простых сахаров и жира. Тройку лидеров открывают сухофрукты, но стоит помнить об их высоком гликемическом индексе, поэтому их нельзя употреблять бесконтрольно.

На второй позиции находятся фрукты со средним ГИ: бананы, персики, виноград. Почетное первое место заняли яблоки, киви, апельсины, мандарины, грейпфруты.

Если у человека есть ожирение, то разрешается есть только несладкие фрукты. Также стоит быть аккуратными тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Употребляемые фрукты не должны раздражать слизистую.

Источник: rsport.ria.ru



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