Диетолог Гончар назвала пять низкокалорийных сладостей

Врач-диетолог Виктория Гончар составила ТОП из пяти сладостей, которые содержат относительно маленькое количество калорий. Эти продукты можно есть в умеренных количествах без вреда для здоровья.

На пятом месте рейтинга находится черный шоколад. В день даже людям, которые находятся на диете, можно съесть несколько кусочков такого продукта.

Четвертое место между собой поделили мармелад, пастила и зефир. В данных продуктах отсутствует сочетание простых сахаров и жира. Тройку лидеров открывают сухофрукты, но стоит помнить об их высоком гликемическом индексе, поэтому их нельзя употреблять бесконтрольно.

На второй позиции находятся фрукты со средним ГИ: бананы, персики, виноград. Почетное первое место заняли яблоки, киви, апельсины, мандарины, грейпфруты.

Если у человека есть ожирение, то разрешается есть только несладкие фрукты. Также стоит быть аккуратными тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Употребляемые фрукты не должны раздражать слизистую.

Источник: rsport.ria.ru