Генерал ВСУ назвал причины промахов украинской артиллерии в Донбассе

Генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал причины перелетов и недолетов снарядов украинской артиллерии в Донбассе. По его мнению, подобные промахи не являются результатом плохой подготовки военнослужащих, а в ряде случаев здесь и вовсе виноваты диверсии предшественников.

Накануне во Львове состоялся круглый стол, организованный Военными силами Украины. В его рамках выступил генерал ВСУ Сергей Кривонос, рассказавший о причинах промахов украинской артиллерии во время боевых операций в Донбассе. По словам военнослужащего, точность армейский орудий можно оценить фразой «плюс-минус километр».

Такая ситуация вызвана тем, что большинство из имеющегося оружия в подразделениях украинских войск уже давно износились. В том числе, в плачевном состоянии находятся артиллерийские стволы. Причем в этом генерал винит не только время, но и настоящие диверсии. В этот раз в их организации Кривонос увидел действия не России, а своего же высшего начальства. По его словам, деформация дульных каналов могла произойти из-за того, что на протяжении двух лет артиллерия стреляла «в пустоту».

Кроме того, уже к 2014 году, времени, когда только начались военные действия на востоке Украины, все вооружения уже были изрядно изношены. Однако никаких улучшений или модернизации за все это время проведено не было. При этом генерал Кривонос не видит в ошибках и промахах артиллерии плохую подготовку кадровых военных. Как пишет «Ньюинформ», Все недолеты и перелеты снарядов относительно цели украинский военачальник называет следствием стертых каналов в стволах пушек.

Источник: newinform.com