 

Михаил Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом

05.06.2021, 11:08, Разное
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пояснил о ситуации с распространением коронавируса в стране. Чиновник назвал способы, которыми можно избежать роста заболеваемости COVID-19.
С момента первого зафиксированного случая заражения коронавирусом прошло уже более года, после нескольких волн заболевания во многих странах недуг пошел на спад. В РФ также уже разработано несколько препаратов для лечения и профилактики COVID-19. Однако, несмотря на все меры предосторожности, летальный вирус все так же опасен и продолжает распространяться по миру. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Минздрава Рф пояснил о ситуации в стране.

По мнению Михаила Мурашко, роста заражений в Российской Федерации можно избежать. Однако для этого необходимо прежде всего ответственно относиться к сложившемуся положению. Главным фактором, благодаря которому можно сдержать шествие коронавируса, является человеческий фактор. Свою роль в недопущении дальнейшего распространения COVID-19 может внести каждый гражданин. Для этого необходимо попросту придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения.

Важно, чтобы каждый понимал необходимость ответственного подхода к своему состоянию здоровья. В комплекс мер входят меры социального дистанцирования, мытье рук и использование антивирусных средств. Также нельзя забывать о роли перчаток, медицинских масок и подобных защитных средств. Только всеобщая готовность отразить недуг спасет страну от дальнейшего роста заболеваемости смертельно опасным вирусом.

Источник: ria.ru



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