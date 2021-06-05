Аккаунт Трампа в Facebook может быть заблокирован минимум до 2023 года

Блокировку аккаунта поддержал совет директоров Facebook, однако постановил, что запрет на неопределенный срок был неправильным, и призвал к “соразмерному ответу”.

Аккаунт разблокируют в случае, если риск для общественной безопасности снизится. Во внимание будут приниматься различные факторы, включая случаи насилия, ограничения мирных собраний и признаки гражданских беспорядков. Если правила будут нарушены, Трампа в Facebook могут заблокировать безвозвратно.

Трамп 4 июня раскритиковал это решение и вновь заявил о якобы сфальсифицированных президентских выборах 2020 года, пишет агентство. Reuters отмечает, что несколько расследований не подтвердили случаев фальсификаций.

Контекст:

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

6 января были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

4 мая Трамп запустил собственный сайт, чтобы общаться со своими сторонниками. На главной странице бывший президент призывает помочь ему “снова сделать Америку великой”. На ресурсе публиковали заявления от лица Трампа.

2 июня стало известно, что блог Трампа, который он создал для общения со сторонниками, закрылся навсегда.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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