С 8 июня “заробитчан” и студентов из Украины будут вакцинировать от коронавируса на польской границе. СМИ назвали стоимость

“С 8 июня мы будем готовы вакцинировать украинцев всеми вакцинами против коронавируса, которые сертифицированы в ЕС”, – заявил Мазур, добавив, что это будет происходить на добровольной основе.

По его словам, в июне в Польшу доставят много вакцин разных производителей. Уже сейчас центр располагает 45 тыс. доз вакцины Pfizer, которыми могут прививать украинцев, пересекающих границу.

Он уточнил: тот, кто будет вакцинироваться двухдозовой вакциной, сможет получить вторую дозу где угодно в Польше, поскольку с 1 июля не будет никакой привязки к месту вакцинации.

Мазур выразил надежду на финансовую помощь польского государства при обустройстве инфраструктуры пунктов вакцинации. Также он надеется на помощь в случае форс-мажорных обстоятельств, например, когда пациента из-за возможного осложнения после прививки нужно перевезти в больницу и оказать помощь.

Он сообщил, что более 100 работников центра, прошедших специальные курсы, будут работать в этих временных пунктах круглосуточно. В таких пунктах сразу после пересечения границы можно будет сдать тест на коронавирус, а затем, в случае отрицательного результата, сразу получить е-направление на прививку и вакцинироваться.

Директор центра сообщил, что тестирование и вакцинация против коронавируса будут стоить украинцам со скидкой 115 злотых (860 грн). Как известно, тестирование в Польше является платной услугой, вакцинация – бесплатной. Он добавил, что прививаться можно будет в пропускных пунктах “Медика – Шегини”, “Корчова – Краковец”, “Гребенне – Рава-Русская”, “Будомеж – Грушев”, “Дорогуск – Ягодин”, “Долгобичув – Угринов”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцины компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson. На рассмотрении ЕМА находятся три вакцини CVnCoV (компании CureVa), NVX-CoV2373 (Novavax) и “Спутник V”.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. За это время полностью привились 7,8 млн граждан (из 38 млн общего населения), сообщал польский минздрав. Одну дозу получили 14,2 млн человек.

В Украине, по данным Минздрава, привились 1,2 млн человек, из них полностью – 146 тыс. При вакцинации использовались препараты AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.

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