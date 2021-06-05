В ВОЗ заявили о нехватке вакцин против коронавируса для программы COVAX

По его словам, в рамках COVAX уже доставили более 80 млн доз вакцины в 129 стран и территорий, но это на 200 млн меньше, чем нужно.

Эйлвард сказал, что в ВОЗ “готовятся к нехватке”, если не получат эти дозы.

Он заявил, что обещания пожертвовать для COVAX 150 млн доз вакцин были “хорошим началом, но существует две проблемы”. Первая – мало внимания уделяется периоду июнь – июль, поэтому есть риски пробела. Второй проблемой является в целом объем поставляемых вакцин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года. По состоянию на 5 июня в мире сделали более 2 млрд прививок, вакцинация началась в 176 странах.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 июня первую дозу вакцины получили почти 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 145,8 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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