 

В ВОЗ заявили о нехватке вакцин против коронавируса для программы COVAX

05.06.2021, 11:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, в рамках COVAX уже доставили более 80 млн доз вакцины в 129 стран и территорий, но это на 200 млн меньше, чем нужно.

Эйлвард сказал, что в ВОЗ “готовятся к нехватке”, если не получат эти дозы.

Он заявил, что обещания пожертвовать для COVAX 150 млн доз вакцин были “хорошим началом, но существует две проблемы”. Первая – мало внимания уделяется периоду июнь – июль, поэтому есть риски пробела. Второй проблемой является в целом объем поставляемых вакцин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года. По состоянию на 5 июня в мире сделали более 2 млрд прививок, вакцинация началась в 176 странах.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 июня первую дозу вакцины получили почти 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 145,8 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Мнения: Чем опасен миф о тюркском мире

25.07 / Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды на западе Украины

26.06 / Волонтеры ОП выявили более 2,5 тыс. фейков о голосовании по Конституции

10.03 / Штаб Тихановской представил проект конституции Беларуси

07.08 / Эксперты Интерпола отправятся в Бейрут

19.11 / Euronews – Венгрии не грозит экономический крах из-за её вето на проект бюджета ЕС

25.10 / Экзитпол: Кличко и Попов оказались в лидерах на выборах в Киеве

18.01 / Российский врач спас жизнь девочке во время полета над Атлантикой

07.08 / Число заболевших коронавирусом американцев приближается к 4,9 миллионам

19.09 / Трамп пообещал «достаточно скоро» открыть границу с Канадой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика