Британский регулятор одобрил вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте 12-15 лет препаратом от Pfizer/BioNTech

Регулятор заявил, что вакцина “безопасна и эффективна” и что преимущества вакцинации намного перевешивают любой риск.

Пока окончательное решение о вакцинации детей не принято, его примет комитет по вакцинам Великобритании.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация против коронавируса в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. Это первая страна, где началась массовая прививочная кампания. В стране уже полностью привили более 50% взрослого населения.

В Великобритании разрешены вакцины от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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