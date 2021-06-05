Британский регулятор одобрил вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте 12-15 лет препаратом от Pfizer/BioNTech
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Регулятор заявил, что вакцина “безопасна и эффективна” и что преимущества вакцинации намного перевешивают любой риск.
Пока окончательное решение о вакцинации детей не принято, его примет комитет по вакцинам Великобритании.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Вакцинация против коронавируса в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. Это первая страна, где началась массовая прививочная кампания. В стране уже полностью привили более 50% взрослого населения.
В Великобритании разрешены вакцины от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
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