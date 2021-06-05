Путин не согласился с мнением о давлении на журналистов в России

Президент Владимир Путин не согласился с мнением о якобы притеснении несистемной оппозиции и журналистики в России, обратив внимание на давление на российских журналистов за границей.

Путин отметил на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, что «ничего удивительного нет в том, что у нас разные оценки происходящих событий в наших странах и в мире», передает РИА «Новости».

«Вы сказали о том, что оппозиционеры где-то и как-то ущемляются государством. Послушайте меня, я вот сегодня говорил на сессии нашего форума. Ну не будем разбегаться по разным странам. Вот печальные события в Соединенных Штатах, когда люди, протестующие по результатам выборов, зашли в конгресс. 450 человек задержаны. Им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Сразу же после событий задержано было 70 человек, 31 из них до сих пор под арестом. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего? Почему вас интересует только наша несистемная оппозиция?», – указал он.

Глава государства добавил, что в европейских странах тоже достаточно много несистемной оппозиции, «но они как-то быстренько там растворяются с помощью эффективной работы спецслужб».

«Я не думаю, что РФ здесь какое-то исключение. У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем», – подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в РФ 35 партий, 32 из них могут принимать участие в выборах различного уровня, четыре партии находятся в парламенте, три из них оппозиционные.

«Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества. И предоставьте нам, пожалуйста, право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни», – подчеркнул Путин.

Говоря об иностранных агентах, он напомнил, что этот закон был придуман в США еще в прошлом веке: «Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах – он гораздо более мягкий, чем в Соединенных Штатах. Почему же вы не критикует закон в США?».

Путин также подчеркнул, что российский закон направлен исключительно на то, чтобы ограничить вмешательство в наши внутренние дела. Кроме того, точно так же делают очень многие страны мира.

«И мы будем это делать дальше. Мы будем ограничивать и будем стараться свести к минимуму вмешательство во внутренние дела. Ничего здесь оригинального, ничего зазорного мы здесь не видим», – сообщил президент.

Говоря о работе журналистов, он отметил, что в РФ очень много новостных каналов, интернет-каналов, и в СМИ звучат много разных мнений, в том числе и критики власти: «Я думаю, что в ваших странах этого нет, таких жестких оценок».

«Они все работают, ничего с ними не происходит. Если вы прочитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам. А вот в некоторых странах то, что происходит с нашими журналистами, это вызывает вопросы», – добавил политик.

Владимир Путин отметил, что «идет фактическое давление на российских журналистов, их преследование», закрытие каналов, ограничение их деятельности административным и финансовым способами.

«По сути, идет удушение наших каналов», – указал он, отметив, что «нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных».

Он напомнил, что на внешнюю среду работает только RT.

«Но как только его ни шельмуют. Как только ни называют журналистов, которые там работают. Обратите, пожалуйста внимание на эту сторону нашего сотрудничества», – сказал президент.

Напомним, в феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.