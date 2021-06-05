Россельхознадзор заявил о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин от COVID

Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для вакцин, фабрик для их производства в стране нет. Такие яйца нужны, в том числе, для производства препарата от COVID-19, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Для производства высококачественных вакцин, по словам Данкверта, нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры. «Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное. В том числе для вакцин, применяемых в медицине, и это не только вакцины от коронавируса», – сообщил глава Россельхознадзора в интервью РБК.

Дефицита импортных яиц, необходимых для производства вакцин, не будет, обещает Данкверт. «Мы, даже когда вводили ограничения на импорт из-за птичьего гриппа, потом сразу открывали те предприятия, которые производят СПФ-яйцо (свободное от специфических патогенных контаминантов), потому что у них другая технология производства. Но в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры – это неправильно. Это стратегический вопрос», – добавил глава Россельхознадзора.

Специальные яйца необходимы не только для создания вакцин от коронавируса, но и для других медицинских препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора.

Для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение двух-трех дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.

Глава Россельхознадзора уточнил, что с яиц начинается, например, производство вакцины от гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса, который в течение 48 часов размножается в аллантоисном мешке куриного эмбриона. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из неё очищенный вирус и получают белок – основу будущей вакцины.