Любите отдыхать на берегу реки с палатками? А любите мягкие кровати с выглаженным бельем?

Любите отдыхать на берегу реки с палатками? А любите мягкие кровати с выглаженным бельем и завтрак с официантами? А теперь представьте, что оба удовольствия вы получаете одновременно! Американский #стартапдня Collective Retreats оборудовал современным гостиничным уровнем комфорта несколько красивых мест на природе и приглашает туда отдохнуть от городской суеты.

За сумму порядка $600 за ночь за двоих гости получают более-менее стандартный номер в отеле и более-менее стандартное обслуживание, но не в башне из стекла и бетона, а в большой палатке. Посидел у костра, наслаждаясь видом ночного неба, отдал пустой бокал официанту, сходил в индивидуальный туалет с ванной и пошел обратно в свой тент на кровать King Size – разве единение с природой может выглядеть лучше?

Модель франшизы для такого бизнеса напрашивается, но пока не реализована, стартап всё делает сам. На свои деньги фаундеры оборудовали две точки, сейчас получили два с половиной миллиона долларов инвестиций на расширение в новые места.

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Вот такой #субботнийповтор из 2017 года.

Венчурного успеха компания не достигла, но как малый бизнес, видимо, работает хорошо и дивиденды, наверное, платит. Сейчас у неё пять точек. Пандемию Collective Retreats пережил за счет дополнительных инвестиций, 5 миллионов долларов в разгар локдауна привлек.

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