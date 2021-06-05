Кофточка и водолазка: как сделать майки для сна частью повседневного гардероба

Ночная рубашка уже давно перестала быть атрибутом для сна и превратилась в эффектное дополнение к повседневному образу. Это новый элемент, благодаря котрому можно воплотить смелые фантазии. Светлые оттенки, красивые рисунки и интересные принты помогут создать яркий образ.

Красиво и стильно

Комфортные джинсы можно сочетать по-разному и дополнить легкой атласной рубашкой с интересным кружевом. Визуально этот прием хорошо стройнит фигуру и делает акцент на груди.

Топ в бельевом стиле можно носить поверх одежды. Он помогает подчеркнуть образ и сделать силуэт более изящным.

Простой белый топ с джинсами и темным пиджаком смотрится органично и красиво.

Рваные джинсы, яркая верхняя одежда и красивый атласный топ помогут создать образ эффектной и дерзкой женщины. Такое сочетание идеально впишется в модный сезон 2021 года.

Можно сочетать не только отдельно топы с юбками и брюками, но и ночные удлиненные рубашки. Превратить такой элемент в стильную одежду помогут дополнения в виде каблуков и строгого пиджака. Такой образ хорошо подчеркнет женственность и изысканность.

В этом сезоне можно экспериментировать и сочетать разные варианты одежды, главное – создать максимально комфортный, эффектный и стильный лук на каждый день.