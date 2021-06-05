 

Итальянские гостиные в классическом стиле

05.06.2021, 10:24, Разное
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Итальянская мебель считается классикой и эталоном красоты и гармонии. Самые изысканные интерьеры украшены итальянской мебелью. Классические итальянские гостиные никогда не выходит из моды. Это классика и востребована всегда.

В салоне «ЛИНИЯ» представлены классические итальянские гостиные. Интерьеры, где расставлена классическая мебель, выглядит богато, шикарно и роскошно. При всей этой роскоши нет ничего лишнего, и можно чувствовать себя комфортно в этом интерьере.

Выбираем итальянские гостиные в классическом стиле

Если вы решили украсить свой дом или квартиру итальянской мебелью, то вы в правильном пути. Классика позволяет создать интерьер любого вида, дизайна и сложности. Итальянские гостиные качественные, смотрятся роскошно и будут служить вам в протяжении нескольких десятилетий. Кроме шикарного вида и превосходного качества, итальянские гостиные отличаются еще несколькими преимуществами.


Перечислим несколько из них:

Классические прямые линии – классика всегда включает в себя прямые линии (прямоугольники, квадраты). С такими предметами интерьера легко работать и переместить с угла на угол. Они будут хорошо и изысканно смотреться даже в центре комнаты. Рисунки и принты геометрические. Все идеальное в простоте!

Пропорции – итальянские гостиные правильно пропорциональны. В них нижняя часть мебели всегда тяжелее верхней части. Стороны и углы идеально зеркальные. Это симметрия всегда красиво и элегантно смотрится.

Силуэты – силуэты кресел, спинков и сидений диванов, упругих подлокотников, узких шкафов, выдвижных ящиков, основательных столов и простых стульев четко и правильно обозначены.

Качество –  комплектующие части сделаны из натурального материала. Классическая мебель не включает сложный декор. Это позволяет сохранить изначальный красивый вид и служить по назначению несколько десятков лет.

Яркость интерьера – классические итальянские гостиные всегда освещены ярким светом. Помимо естественного света, гостиные имеют несколько искусственных источников света, что добавляет яркость интерьеру. Это осуществляется с помощью люстр, настенных бра и локальных, местных светильников. В некоторых интерьерах может быть добавлен один контрастный цвет.

В салоне «ЛИНИЯ» модно найти и подобрать качественную и недорогую итальянскую классическую гостиную. В салоне все модели от итальянского производителя. Добросовестные менеджеры салона помогут выбрать и купить подходящий модель гостиной.



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