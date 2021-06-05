Андрей Разин назвал Лайму Вайкуле «завистницей, тупой бабой и кабацкой певицей»

Андрей Разин в оскорбительном тоне высказался о Лайме Вайкуле, назвав ее «завистницей, тупой бабой и кабацкой певицей». По его мнению, латышская певица добилась успеха только благодаря Раймонду Паулсу.

В один из выпусков YouTube-программы «Музыкалити» ведущий Максим Галкин пригласил певицу Лайму Вайкуле. В ходе эфира 67-летняя легенда эстрады критически оценила творчество группы «Ласковый май», популярной у молодежи 1980-х годов. Музыку коллектива она назвала «насчастненькой» и портящей вкус слушателей.

Подобная характеристика не прошла мимо бывшего продюсера группы Андрея Разина. На странице своего аккаунта в соцсети Instagram он разместил своеобразный ответ артистке. В нем упрекнул Лайму Вайкуле в том, что знаменитой она стала только благодаря Раймонду Паулсу. Если бы не именитый композитор, певица и далее занималась бы неизвестно чем, уверен Разин.

Не ограничившись предположением о вероятной судьбе латышской артистки без попечительства Паулса, Разин дал оскорбительные эпитеты Лайме Вайкуле. Он назвал ее «завистницей и тупой бабой». Творчество исполнительницы также не вызвало у основателя «Ласкового мая» каких-либо позитивных эмоций. Он назвал ее сугубо «кабацкой певицей», не имеющей ничего общего с большой эстрадой.

Кроме того, просматривая интервью прибалтийской артистки, Андрей Разин увидел в них ненависть к русским. Всю свою творческую жизнь Вайкуле, по его заверению, только разводит на деньги богатых дяденек. Саму группу «Ласковый май», как пишет издание «Телепрограмма», ее продюсер назвал «величайшей группой всех времен и народов».