Киркоров об отношениях с Манукяном: “У нас дуэт в жизни и на сцене”

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров высказался о своих отношениях с блогером Давидом Манукяном. Он рассказал, что с Давой сложился дуэт, как на сцене, так и в жизни.

На церемонии вручения премии канала «Муз-ТВ» Филипп Киркоров и Давид Манукян появились под ручку. Этот факт очень смутил публику. Знаменитости прибыли на красную дорожку на роскошном кабриолете, который был украшен как свадебное авто.

Король отечественной эстрады для выхода в свет выбрал белоснежный костюм. Дава на премию пришел в белой рубашке с бабочкой и классических черных штанах. Артисты всегда держались вместе и не отходили друг от друга ни на минуту. Киркоров заявил, что отношения с блогером складываются прекрасно, поскольку жизнь – это и есть любовь.

На Пасху артист вместе с экс-избранником Ольги Бузовой посетил храм. Он не скрывает, что в последнее время стало очень тяжело выходить с Манукяном в свет из-за чрезмерного внимания публики. В скором времени знаменитости намерены отправиться на совместный отдых в одну из жарких стран, пишет портал «Телепрограмма».



Изображение взято с: Instagram @fkirkorov

Напомним, что в январе нынешнего года Дава со скандалом расстался с Ольгой Бузовой после полутора лет отношений. Сейчас его карьера стремительно движется вверх. Он не только записывает новые хиты и снимает видео для блога, но и ведет проект «Дом-2».