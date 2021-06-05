Тимати и Ксения Собчак помирились после долгой вражды

Рэпер Тимати и ведущая Ксения Собчак помирились после долгой вражды. Это произошло на премии телеканала «Муз-ТВ».

Ксения Собчак пригласила Тимати на разговор. Вместе знаменитости сели на ступеньки сцены, и ведущая предложила артистку помириться. Многие назвали данное событие самым настоящим историческим моментом. Собчак заявила, что забудет все сказанное Тимуром Юнусовым, а тот не будет обращать внимание на ее едкие твиты. В шутку ведущая даже заявила, что после примирения знаменитости станут ходить друг к другу в гости. Тимати засмеялся, но принял предложение Ксении Собчак. В прямом эфире рэпер и ведущая пожали друг другу руки.

На церемонии вручения премии Тимур Юнусов появился со своей новой возлюбленной Екатериной Сафаровой. Пара впервые вместе вышла в свет после завершения проекта «Холостяк». Несмотря на то, что в зале присутствовала новая избранница рэпера, Ксения Собчак задала ему вопрос об экс-возлюбленной Анастасии Решетовой. Он не хотел рассказывать об отношениях с матерью своего сына. Тимати отметил, что только помирился с Собчак, а она снова хочет достать топор войны. Ведущая все списала на свой скверный характер.