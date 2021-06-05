 

Тимати и Ксения Собчак помирились после долгой вражды

05.06.2021, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рэпер Тимати и ведущая Ксения Собчак помирились после долгой вражды. Это произошло на премии телеканала «Муз-ТВ».
Ксения Собчак пригласила Тимати на разговор. Вместе знаменитости сели на ступеньки сцены, и ведущая предложила артистку помириться. Многие назвали данное событие самым настоящим историческим моментом. Собчак заявила, что забудет все сказанное Тимуром Юнусовым, а тот не будет обращать внимание на ее едкие твиты. В шутку ведущая даже заявила, что после примирения знаменитости станут ходить друг к другу в гости. Тимати засмеялся, но принял предложение Ксении Собчак. В прямом эфире рэпер и ведущая пожали друг другу руки.

На церемонии вручения премии Тимур Юнусов появился со своей новой возлюбленной Екатериной Сафаровой. Пара впервые вместе вышла в свет после завершения проекта «Холостяк». Несмотря на то, что в зале присутствовала новая избранница рэпера, Ксения Собчак задала ему вопрос об экс-возлюбленной Анастасии Решетовой. Он не хотел рассказывать об отношениях с матерью своего сына. Тимати отметил, что только помирился с Собчак, а она снова хочет достать топор войны. Ведущая все списала на свой скверный характер.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Цены на масло в России установили исторический рекорд

20.11 / Мнение: Хищные города

07.07 / Берегись, принц Эндрю: у экс-девушки Джеффри Эпштейна есть тайный архив секс-видео со знаменитыми клиентами опального финансиста

03.10 / Учёные нашли новый способ побороть старение мозга

06.08 / Личное: “По красивому не вышло расстаться”

14.03 / Мнение: Задержание

26.05 / Российский фильм “Подольские курсанты” получил премию престижного кинофестиваля в США

14.11 / Медики объяснили, почему не всем людям нужно худеть

17.05 / История Лерины Гарсия Гордо оказавшейся в параллельном мире

02.02 / Скандалы: Дело Wirecard

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика