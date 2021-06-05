В Ивано-Франковской области зафиксирован подземный толчок – ГСЧС

Толчок был зафиксирован в селе Манява Богородчанского района, в 49 км от Ивано-Франковска.

“4 июня в 14.00 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что событие произошло “без негативных последствий”, обращений граждан не поступало.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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