В Ивано-Франковской области зафиксирован подземный толчок – ГСЧС
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Толчок был зафиксирован в селе Манява Богородчанского района, в 49 км от Ивано-Франковска.
“4 июня в 14.00 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера”, – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что событие произошло “без негативных последствий”, обращений граждан не поступало.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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