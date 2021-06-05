 

В СБУ сообщили, что ученик 11-го класса сообщил об угрозе теракта в двух харьковских школах, чтобы получить популярность в соцсетях

05.06.2021, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Оперативники спецслужбы установили, что 1-го и 2 июня в популярной социальной сети неизвестный пользователь было разместид два видеоролика с сообщением о совершении террористических актов. Речь шла о том, что 5 июня, в день праздника последнего звонка, в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань”, – написал Абдула.

По данным СБУ, видео разместил ученик 11 класса одной из указанных в ролике школ.

“Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети”, – говорится в сообщении.

Спикер добавил, что после проведенных правоохранителями “профилактических бесед” школьник “полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях”.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1966383416860357


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / В Приднестровье оценили шансы нового президента Молдавии на успешный визит в Россию

24.09 / Байден опередил Трампа по популярности в четырех штатах

17.07 / Помпео назвал условие проведения нового саммита США и КНДР на высшем уровне

31.03 / США оценили влияние контрсанкций России

02.02 / РФПИ: Индия станет крупнейшим центром производства «Спутник V» после России

12.01 / Аэропорт Шереметьево потерял больше половины пассажиропотока в 2020 году

24.06 / Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

15.01 / Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним

06.08 / France 24 – Париж ужесточает масочный режим в общественных местах даже на улице

09.03 / Дети погибшего в Рочестере афроамериканца подали в суд на местную полицию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика