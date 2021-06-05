В СБУ сообщили, что ученик 11-го класса сообщил об угрозе теракта в двух харьковских школах, чтобы получить популярность в соцсетях

“Оперативники спецслужбы установили, что 1-го и 2 июня в популярной социальной сети неизвестный пользователь было разместид два видеоролика с сообщением о совершении террористических актов. Речь шла о том, что 5 июня, в день праздника последнего звонка, в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань”, – написал Абдула.

По данным СБУ, видео разместил ученик 11 класса одной из указанных в ролике школ.

“Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети”, – говорится в сообщении.

Спикер добавил, что после проведенных правоохранителями “профилактических бесед” школьник “полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях”.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1966383416860357



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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