В МИД Чехии заявили, что “интервью” Протасевича было сделано под принуждением и является манипулятивным

“Невероятно, что в XXI веке режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко использовал против своих противников методы самых жестоких сталинских репрессий 1930-1950-х годов. Мы осуждаем эти методы, которые явно не присущи цивилизованной Европе. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, число которых значительно увеличивается каждую неделю”, – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что принудительная посадка самолета компании Ryanair в Минске, на котором летел Протасевич, противоречит международному праву.

“На заседании Европейского совета Чехия сразу поддержала предложение о новых ограничительных мерах в отношении Беларуси и была одной из первых стран, запретивших полеты “Белавиа” на своей территории. […] С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти”, – заявили в ведомстве.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек рассказал о намерении встретиться с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской в среду, 9 июня.

Контекст:

Полуторачасовое “интервью” Протасевича вышло на провластном канале ОНТ в четверг вечером. В нем оппозиционный журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

3 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что по его информации, Евросоюз на следующей неделе введет санкции против белорусских чиновников, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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