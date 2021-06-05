Патрульному в Житомирской области, которого подозревают в пытках, сообщили о новом подозрении

“Во время расследования в уголовном производстве по факту пыток двух человек в Житомирской области установлена причастность полицейского к другим фактам пыток. Установлено, что в ходе общения в помещении отделения полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, правоохранитель неоднократно нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за “плохое поведение” и запугать”, – говорится в сообщении.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в январе 2021 года в Житомирской области “группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, наносили пострадавшим удары руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях”.

“К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Вместо того, чтобы помочь пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения о угона автомобиля”, – сообщили в ведомстве.

В марте этому патрульному сообщили о подозрении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—