В Калифорнии планируют разрешить пассажирам ездить на беспилотных машинах без водителя

Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в программе по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам, что позволит им пользоваться машинами без водителя.

В релизе указывается, что «Cruise – первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя», передает РИА «Новости».

В руководстве комиссии заявили, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе является примечательной вехой, а машины без водителей увеличат безопасность на дорогах, одновременно удовлетворив нужды в передвижении.

Отмечается, что у Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, но с нынешним документом компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.

Ранее основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Motors Илон Маск выразил уверенность, что в будущем абсолютно весь транспорт, за исключением ракет, будет работать на электричестве, а в машинах не будет водителей.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что в будущем, скорее всего, действительно не будет водителей, но это не означает, что автолюбителям будет негде погонять.