 

Путин обозначил сроки возобновления поездок россиян в Европу

05.06.2021, 9:58, Новости дня
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Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент Владимир Путин.

Путин сообщил на встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре, передает РИА «Новости».

«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – отметил он.

При этом глава государства отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.

Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.

Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».



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