Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок самолетов SSJ100

Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, информирует Минпромторг.

Глава министерства Денис Мантуров в рамках форума принял участие во встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету – министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем, передает РИА «Новости».

«В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета «Суперджет», – говорится в сообщении.

Напомним, о переговорах РФ и Сербии по «Суперджетам» стало известно еще в октябре 2019 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о судьбе «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.