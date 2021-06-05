 

Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок самолетов SSJ100

05.06.2021, 9:58, Новости дня
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Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, информирует Минпромторг.

Глава министерства Денис Мантуров в рамках форума принял участие во встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету – министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем, передает РИА «Новости».

«В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета «Суперджет», – говорится в сообщении.

Напомним, о переговорах РФ и Сербии по «Суперджетам» стало известно еще в октябре 2019 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о судьбе «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.



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