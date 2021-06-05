Гендиректор Белавиа: «Самолёты себя не оправдали»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Минске состоялось совещание по реорганизации компании “БелАвиа”.
По словам генерального директора предприятия, самолёты в целом себя не оправдали и было очевидно, что в авиации нет никакой необходимости.
– Уже давно было ясно, что гражданская авиация – это такой международный чемпионат, кто больше деньгами способен сорить. Если европейцам это нравится, пусть продолжают в одиночестве, без нас. Это надо их спросить ещё, устраивает ли их, что Совмин в Брюсселе, или кто там, налогами людей так разбрасывается, но это уже не наше дело, – сказал он.
Глава госкомпании отметил, что от санкций Евросоюза Беларусь только выиграет.
– Умным людям понятно, кто на самом деле от этих так называемых санкций выиграл, а кто проиграл, – добавил топ-менеджер.
Одной из тем обсуждения было дальнейшее использования ресурсов компании – так, на месте аэропорта в Минске могут устроить фермерский рынок. Окончательно это решение ещё не утверждено, уточняет БЕЛТА.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет