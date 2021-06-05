Для любого возраста: как вписать в свой гардероб тренды лета миниатюрным дамам

Большинство модных новинок дизайнеры придумывают для высоких стройных женщин. Дамам более низкого роста тоже можно пополнить гардероб современными трендами. При этом нужно учесть следующие нюансы:

подбирать одежду, которая визуально увеличивает рост;выбранная модель должна быть строго по фигуре и подчеркивать ее достоинства;учитывать пропорции тела.

Мода 2021 разнообразна по стилю, и каждой любительнице красиво одеться можно создать свой образ. В том числе и невысоким барышням.

Советы по созданию модных сочетаний

Стилисты готовы помощь женщинам с разными параметрами фигуры и ростом. Среди множества вариантов актуальных нарядов невысоким дамам следует обратиться к следующим фасонам:

Принт в виде полоски. Вертикальные линии удлиняют силуэт женщины, делая ее выше ростом. А вот крупные изображения таким дамам не подойдут.Особенно стильно смотрятся полосатые брюки длиной до пола с туфлями на каблуке. Они визуально удлиняют фигуру.window.Ya.adfoxCode.create({ownerId:264496,containerId:”adfox_159487332569788321″,params:{p1:”clqta”,p2:”fvej”}});2. Одежда свободного кроя. Такую модель можно смело использовать миниатюрным девушкам.При этом нужно подчеркивать талию с помощью ремней и пояса.Плиссированные юбки. Такая модель схожа с вещью в вертикальную полоску. Обувь следует подбирать бежевого цвета или другого светлого оттенка.Джинсы и брюки любых вариантов. Вернувшиеся в моду брюки клеш идеально подойдут миниатюрной леди, особенно модели с высокой посадкой. Прибавит несколько сантиметров заправленная в брюки рубашка и обувь на платформе.Комбинезоны создают единый силуэт. Благодаря этому можно сочетать вещи любым способом. Повязанный чуть выше талии ремешок визуально удлинит ноги. Подобного эффекта можно добиться при помощи подбора широких штанин вкупе с босоножками на платформе.

При соблюдении правильных сочетаний в одежде можно добиться необходимого результата любой женщине, будь она высокого роста или низкого.

Модели обуви для невысоких женщин

Миниатюрным барышням лучше использовать обувь на каблуке. Это сделает ноги длиннее и добавит сразу несколько сантиметров. Подойдут идеально кроссовки с высокой подошвой, мокасины.

Следует соблюдать некоторые правила:

Обувь не должна быть контрастной по отношению к цвету ног. То же самое с массивными моделями. Подойдут серебряные и золотистые варианты туфлей или босоножек с застежками или ремешком.Ремешки на обуви должны сливаться с цветом кожи. Иначе они укорачивают рост.Выбирать летнюю обувь следует максимально открытую. это добавит несколько сантиметров к росту.

Новейшая модная женская обувь расставит все акценты верно. Правильно подобранная и удобная при носке, она поднимает настроение, украшает наряд, придает шарм своей обладательнице.

Расстановка правильных акцентов в образе

Дизайнеры отмечают, что нужно правильно выбирать варианты одежды. Внимание должна привлекать верхняя часть тела. Не следует надевать яркую юбку. Она остановит взгляд на себе, что визуально уменьшит рост.

Маленьким женщинам лучше отказаться от широких ремней, выбирать узкие и тонкие варианты.

Кофточки должны быть с короткими рукавами с воланами, заправлять их нужно в брюки или юбки. Они удлиняют фигуру.

При правильном подборе гардероба женщина невысокого роста сможет добавить себе сантиметры и подчеркнуть прелесть своего образа.