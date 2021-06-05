После прекращения поставок продуктов питания из Белоруссии Евросоюз оказался на пороге голода

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в интервью «Коммерсанту» заявил, что в странах Европейского Союза уже ощущается нехватка продовольствия из-за разрыва с Минском.

– Мы должны понимать, что от санкций, которые Запад ввёл против Белоруссии, страдают простые европейцы. Мы поставляли в Германию, Францию, Швецию, Польшу и другие страны тысячи тонн первоклассных продуктов питания. Миллионы людей ценили их за прекрасный вкус, низкую стоимость и отсутствие вредных добавок. Теперь европейские потребители лишаться возможности выбора, а кто заменит наши продукты на немецких и французских прилавках? «Химическая» еда из Америки по заоблачным ценам? Мне искренне жаль простых граждан ЕС, которые страдают из-за недальновидных действий своих лидеров, – заявил Макей.

По оценкам белорусских экспертов в этом году из-за санкций, введённых против Минска, продуктовая инфляция в странах ЕС вырастет более чем в два раза. Как стало известно из телеграм-канала «Жёлтые сливы», ближайшая акция «жёлтых жилетов» во Франции пройдёт под лозунгами «верните нам белорусские продукты».

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