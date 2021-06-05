 

Ядро Земли может иметь форму яйца

05.06.2021, 9:12, Разное
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Ученые из США предположили, что ядро Земли может иметь форму слегка вытянутого яйца. Не исключается, что по возрасту оно моложе, нежели ранее считали научные сотрудники.
Как заявляют исследователи, ядро Земли имеет ассиметричную форму. Изучение данного вопроса специалисты проводили по сейсмическим волнам. Предполагается, что земное ядро быстрее растет только с определенной стороны. В связи с этим по форме оно может напоминать яйцо. В его составе присутствует кристаллическое железо, поэтому сейсмические волны являются неравномерными, пишет портал Newinform.

Ученые сделали выводы после проведенного комппьютерного моделирования. Когда сейсмические волны проходят через ядро Земли, они ускоряются на 3% при вертикальном движении между полюсами. Если наблюдается обратная ситуация, что подобная разница исчезает.

Отмечается, что много лет назад у планеты и вовсе не было твердого ядра. Тогда в недрах мог находиться расплавленных материал, который миллиарды лет не менял свое состояние.



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