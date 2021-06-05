 

Поргина рассказала об исключении Певцова из худсовета “Ленкома”

05.06.2021, 9:12, Разное
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Людмила Поргина пояснила журналистам, что актера Дмитрия Певцова исключили худсовета театра «Ленком». Кроме того, в его составе больше не находятся Иван Агапов и Александра Захарова.
Причину исключения из совета артистам никто не объяснил. По словам Поргиной, соответствующий приказ просто был вывешен на доску. Не исключается, что это произошло из-за конфликта с директором «Ленкома» Марком Варшавером.

Вдова Караченцова спросила, как так могло получиться. Он рассказал, что на доске висел приказ об увольнении, сам же худсовет и вовсе не собирался для вынесения данного решения.

Больше всего от худрука достается наследнице режиссера. Постановка с ее участием под названием «Попрыгунья» была снята с показов, хотя зрители охотно покупали на нее билеты. К тому же на ее место в других спектаклях найдены дублеры.

Варшавер своими действиями намерен добиться единовластия в культурном учреждении. Тогда он сможет самостоятельно распоряжаться денежными средствами. Однако у худрука нет профильного образования и, по мнению Поргиной, отсутствует творческое начало, пишет Newinform.



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