За сутки в Украине сделали 57,4 тыс. прививок против коронавируса

Первую прививку получили 53 710 человек, вторую – 3730.

“С начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получил одну дозу 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки”, – говорится в сообщении.

Прошлые сутки вакцинацию проводили 502 мобильные бригады и 514 прививочных пунктов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1867351220094641

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 4 июня Украина получила более 4 млн доз вакцинот COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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