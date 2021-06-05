 

В лист ожидания вакцинации против коронавируса записалось более 600 тыс. человек – Минздрав Украины

05.06.2021, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По состоянию на 5 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1867351220094641

Как сообщали в Минздраве, 5-го и 6 июня в 10 городах Украины будут работать массовые центры вакцинации от коронавирусной инфекции.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 июня первую дозу вакцины получило почти 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 145,8 тыс. человек.

По состоянию на 4 июня Украина получила более 4 млн доз вакцинот COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Зеленский назвал кандидатов в полпреды Киева в контактной группе по Донбассу

22.01 / Мнения: Либералы исповедуют большевистские ценности

19.08 / Власти белорусского Гродно выполнили некоторые требования протестующих

29.06 / Le Parisien – «слышать об этом не могу» — полицейский-мусульманин из иммигрантского района не считает французских правоохранителей расистами

31.07 / Госэкоинспеция Украины не рекомендует разрезать танкер Delfi, чтобы убрать его с пляжа

19.02 / Индия и Китай развели войска на озере Пангонг в Ладакхе

15.09 / Создан лазерный радар для автомобилей, работающий в тумане

08.03 / Беларусь собирается к концу марта производить российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”

27.01 / Глава МИД ФРГ оценил продление ДСНВ

13.12 / Опубликовано видео взрыва в Карачаево-Черкесии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика