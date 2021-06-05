В лист ожидания вакцинации против коронавируса записалось более 600 тыс. человек – Минздрав Украины

“По состоянию на 5 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека”, – говорится в сообщении.

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Как сообщали в Минздраве, 5-го и 6 июня в 10 городах Украины будут работать массовые центры вакцинации от коронавирусной инфекции.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 июня первую дозу вакцины получило почти 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 145,8 тыс. человек.

По состоянию на 4 июня Украина получила более 4 млн доз вакцинот COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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