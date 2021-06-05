В мире сделали более 2 млрд прививок против коронавируса – данные Bloomberg
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Вакцинация стартовала в 176 странах.
Самое большое число доз ввели в:
Материковом Китае – 723,5 млн;
США – 299,1 млн (41.4% полностью вакцинированы);
странах Евросоюза – 263,7 млн (19,9% полностью вакцинированы);
Индии – 227,6 млн (3,4% полностью вакцинированы);
Бразилии – 70,6 млн (10,8% полностью вакцинированы).
Лидером по количеству полностью вакцинированного населения являются Сейшельские острова с показателем 66.7%.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 июня первую дозу вакцины получило почти 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 145,8 тыс. человек.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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