В мире сделали более 2 млрд прививок против коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация стартовала в 176 странах.

Самое большое число доз ввели в:

Материковом Китае – 723,5 млн;

США – 299,1 млн (41.4% полностью вакцинированы);

странах Евросоюза – 263,7 млн (19,9% полностью вакцинированы);

Индии – 227,6 млн (3,4% полностью вакцинированы);

Бразилии – 70,6 млн (10,8% полностью вакцинированы).

Лидером по количеству полностью вакцинированного населения являются Сейшельские острова с показателем 66.7%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 июня первую дозу вакцины получило почти 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 145,8 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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