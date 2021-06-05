 

В мире от коронавируса умерло 3,7 млн человек

05.06.2021, 9:10, Новости дня
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Умерло от коронавируса 3,7 млн человек.

Лидерами по числу случаев коронавируса являются:

США (33,3 млн заболевших, 597 тыс. умерших);
Индия (28,7 млн заболевшизх, 344 тыс. умерших);
Бразилия (16,8 млн заболевших, 470,8 тыс. умерших);
Франция (5,8 млн заболевших, 110 тыс. умерших);
Турция (5,3 млн заболевших, 48 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 51,1 тыс. человек, выздоровело 2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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