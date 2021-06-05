 

Лодка с туристами перевернулась на реке в Хабаровском крае

05.06.2021, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Надувная лодка с 18 туристами перевернулась на реке Катен в Хабаровском крае, погиб один человек, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП произошло при сплаве у поселка Солонцовый района имени Лазо, передает ТАСС.

«В 8 км ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна «Рафт» с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате опрокидывания погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома», – информирует прокуратура.

Остальные туристы находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

Ранее в аварии с автобусом в Египте погибла российская туристка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / ВОЗ оценила уровень здравоохранения в России

01.03 / Академик предупредил переболевших COVID о риске повторного заражения

30.07 / Задержанных в Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер” обвиняют в подготовке терактов

23.08 / В МВД Белоруссии оценили обстановку на воскресных акциях оппозиции в Минске

09.08 / Новый зам Ермака в прошлом году требовал объявить Стерненко подозрение по статье, предусматривающей пожизненное

25.06 / Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore

20.12 / Российский ядерный буксир повезет на Луну 10 тонн груза

14.09 / По особым гуманитарным причинам. Литва выдала разрешение на въезд 205 гражданам Беларуси

24.07 / Суд закрыл производство против Зеленского из-за его неприкосновенности

05.02 / Байден призвал Россию немедленно освободить Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика