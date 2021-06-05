Лодка с туристами перевернулась на реке в Хабаровском крае

Надувная лодка с 18 туристами перевернулась на реке Катен в Хабаровском крае, погиб один человек, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП произошло при сплаве у поселка Солонцовый района имени Лазо, передает ТАСС.

«В 8 км ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна «Рафт» с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате опрокидывания погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома», – информирует прокуратура.

Остальные туристы находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

Ранее в аварии с автобусом в Египте погибла российская туристка.