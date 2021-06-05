 

Мурашко заявил о близости некоторых регионов РФ к победе над COVID

05.06.2021, 9:00, Новости дня
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Некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом, однако мобильность граждан продолжается, потому необходима вакцинация, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил на площадке ПМЭФ, что «мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация (с коронавирусом) в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», передает РИА «Новости».

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в РФ нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года, эпидемия уже на стадии завершения.

Вместе с тем научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, как второй год пандемии способен стать опасней первого.



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