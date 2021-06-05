Экс-шефа полиции в Турции осудили на 2170 лет за заговор против футбольного клуба

В Турции бывший начальник полиции Назми Ардич приговорен к 2 тыс. 170 годам тюремного заключения по делу о заговоре против стамбульского футбольного клуба «Фенербахче», сообщают местные СМИ.

Телеканал ESPN сообщил, что в 2011 году занимавший на тот момент пост президента «Фенербахче» Азиз Йылдырым был осужден на шесть лет по обвинению в организации договорных матчей и создании незаконного общества, передает РИА «Новости».

Кроме того, клубу два года было запрещено участвовать в еврокубках.

На суде Йылдырым заявил, что дело было сфабриковано, чтобы подкосить стамбульский клуб, который 19 раз выигрывал чемпионат Турции. В итоге он провел год в тюрьме.

После прокуратура возобновило производство, так как посчитала, что оно было основано на тайном сговоре, к которому имел отношение общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти обвинили в попытке государственного переворота летом 2016 года.

Прокуроры объявили, что дело о договорных матчах против «Фенербахче» было инициировано сторонниками Гюлена, проникшими в судебную систему и полицию, чтобы подставить клуб и убрать с должностей его руководителей.

В пятницу суд приговорил Хидайета Караджу, который был главой медиа-группы Samanyolu, к 1 тыс. 406 годам тюремного заключения по обвинению в подстрекательствах к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.

Экс-начальник полиции Ардич был приговорен к 2 тыс. 170 годам тюрьмы по обвинению в подделке документов и тайном сговоре против «Фенербахче».

Также были осуждены как минимум 25 обвиняемых по делу.

Нынешний президент «Фенербахче» Али Коч после решения суда заявил, что клуб стал невиновной жертвой заговора, организованного сетью Гюлена. Он пообещал использовать законные способы получения финансовой и моральной компенсации.

Ранее суд Стамбула приговорил известного исламского проповедника Аднана Октара, обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему тюремному заключению.