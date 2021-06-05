Гм, а где же SEC, когда речь идет о SPAC и конфликтах интересов?

Сегодня моя коллега Кирстен Коросек сообщила, что стартап по производству автономных транспортных средств Aurora близок к завершению сделки по слиянию с одной из трех компаний с пустым чеком, которые были созданы на сегодняшний день известными предпринимателями Ридом Хоффманом и Марком Пинкусом и третьим партнером по этим сделкам. Майкл Томпсон, долгое время управлявший специальными фондами.

Это интригует по многим причинам, в том числе потому, что основатели Aurora являются крупными колесами в своей отрасли (это не каламбур), и за их действиями широко наблюдают, и, уже приобретя самоуправляемое подразделение Uber в сложной конфигурации, Аврора могла , как публично торгуемая организация, наберет еще больше конкурентов, учитывая, что у нее будет более ликвидная валюта, чем сейчас.

Если оставить в стороне возможные достоинства сделки, здесь стоит рассмотреть Хоффмана. Его венчурная фирма Greylock является инвестором Aurora и с тех пор является одним из руководителей раунда серии A в 2018 году, когда Хоффман вошел в совет директоров в качестве директора. Теперь SPAC Хоффмана стремится вывести Aurora на биржу по тому, что, как мы можем смело предположить, будет намного, намного более высокой оценкой, чем та, которая была оценена тогда. Фактически, Кирстен сообщает, что одним из камней преткновения в этой новой сделке является целевая оценка, написав, что она составляла до 20 миллиардов долларов во время одного из этапов ее текущих переговоров, а теперь приближается к 12 миллиардам долларов, при этом ожидается, что сделка состоится. будет объявлено уже на следующей неделе.

Это не первый раз, когда спонсор SPAC преследует существующие инвестиции в качестве своей цели. Лишь в одном подобном случае Чамат Палихапития был инвестором в страховую компанию Clover через свою венчурную фирму Social Capital, и, как известно отраслевым наблюдателям, одна из его компаний с пустым чеком объединилась с Clover в прошлом году.

Палихаптия отказался сообщить Bloomberg, продал ли он долю до сделки с SPAC, но с юридической точки зрения это в любом случае не имеет значения. Все, что спонсору SPAC нужно сделать прямо сейчас, — это написать подробное раскрытие информации при создании SPAC, в котором в конечном итоге будет сказано: «Эй, я мог бы использовать капитал, который я собираю для этой компании с пустым чеком, чтобы купить другую компанию, в которой у меня уже есть финансовый интерес. , и вот как это будет работать ».

Вопрос в том, будут ли такие правила в отношении потенциальных конфликтов — или их отсутствие — продолжать существовать бесконечно. Комиссия по ценным бумагам и биржам, несомненно, сейчас внимательно изучает SPAC, и хотя в декабре прошлого года она предложила рекомендации, касающиеся конфликтов интересов, они заставили агентство немного нервничать и могли бы спонсоры раскрыть как можно больше всем, кто участвует в сделке. о любых ранее существовавших финансовых отношениях и о том, кто будет владеть их суммой, в Вашингтоне новая администрация и новый глава агентства в лице главы Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, и неудивительно, что в этом направлении делается больше, чем мы видел на сегодняшний день.

Вроде бы должно быть. SPAC уже имеют плохую репутацию, потому что инвесторы теряют деньги на большинстве из них, и, несмотря на уважаемую репутацию таких людей, как Хоффман, эти очевидные конфликты интересов — давайте посмотрим правде в глаза — обычно воняют.

Да, есть веские аргументы в пользу того, что спонсор SPAC, который долгое время работал с целевой компанией, знает ценность этой компании лучше, чем кто-либо другой. Цель мог быть удивительной компанией, которой просто нужен способ выйти на биржу быстрее, чем это возможно при традиционном IPO; цель может также нуждаться в помощи спонсоров SPAC, заинтересованных в том, чтобы не потерять свои футболки из-за ранее сделанных инвестиций.

Знают ли большинство розничных инвесторов разницу между ними? Это действительно сомнительно, и на этом постоянно растущем рынке они, кажется, обязательно пострадают, если регулирующие органы будут продолжать закрывать глаза на эту практику. Итак, SEC, чего вы ждете?

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