Трагедия шимпанзе, которого пытались научить быть человеком

Студент Боб Ингерсолл был тем, кто первым понял насколько жестоко поступили с Нимом и что шимпанзе сильно мучается, оказавшись в тесной проволочной клетке после того, как почти всю свою жизнь прожил в доме с людьми как человек.

Самец шимпанзе по кличке Ним Шимпски был предметом знаменательного эксперимента по изучению различий между людьми и животными, но когда исследование было закончено, Нима просто выбросили как использованную тряпку.

В начале 1970-х годов американский психолог Герберт Террас из Колумбийского Университета решил проверить заявление философа Ноама Хомского о том, что только люди используют язык для общения с друг другом.

Для этого Террас решил взять шимпанзе, как самое близкое к человеку животное, и почти с самого рождения поместить его в среду людей, чтобы примат считал себя человеком.

Террас выбрал для эксперимента под названием "Проект Ним" 2-недельного лабораторного детеныша шимпанзе по кличке Ним Шимпски и поместил его в семью своего научного сотрудника Стефани Лафарж.

"Поскольку 98,7% ДНК человека и шимпанзе идентичны, некоторые ученые полагали, что шимпанзе, выросший в семье людей, и научившийся использовать ASL (американский язык жестов) для общения, прольет свет на то, как язык усваивается и используется людьми", – рассказывал исследователь-приматолог Роджер Файтс.

В семье Лафарж подрастали маленькие дети и было условлено, чтобы Стефани обращалась с шимпанзе как со своими детьми. И Стефани так и сделала. Она растила Нима как человека, даже кормила его грудью, как человеческого младенца, а потом приучила пользоваться горшком.

Когда Ним немного подрос, Стефани и другие исследователи из института обучили его языку жестов и Ним смог хорошо запомнить 125 знаков. Он легко обучался разным другим вещам, в том числе Стефани научила его водить машину, мыть посуду, убираться в комнате.

Однако на этом все затормозилось, Ним никак не мог выучить больше знаков и даже использовал уже выученные не так хорошо, как предполагалось. Однако Стефани любила его, несмотря на то, что прогресса не замечалось, и даже прощала Ниму агрессивные выходки с ударами кулаков и укусами, которых становилось все больше, когда Ним начал превращаться из детеныша во взрослую особь.

Когда о проекте написали в газетах и журналах, шимпанзе стал знаменитостью, его фотографии были во всех сми и его даже привозили на ТВ для участия в передачах.

Взрослые шимпанзе примерно в пять раз сильнее обычного человека и чем старше становился Ним, чем он яснее понимал, что окружающие его люди более слабые физически, чем он.

Закончилось это тем, что однажды Ним напал на одного из тех, кто ухаживал за ним, и нанес ему опасные раны. После этого проект Ним был прекращен, продлившись четыре года.

Когда Герберт Террас стал изучать все накопленные за время эксперимента сведения, он пришел к выводу, что проект полностью провалился. Террас заявил, что даже язык жестов Ним выучил примерно на таком же уровне, как собака запоминает команды, и что он часто реально не понимал, что означают те или иные слова.

Когда шимпанзе изъяли из дома Стефани, его передавали от одного владельца другому и теперь Ним жил в условиях очень далеких от домашнего комфорта. С ним обращались как с животным, не проявляя любви и не пытаясь общаться через язык жестов.

Лишь один раз после окончания проекта Террас посетил Нима и тот при виде старого друга был вне себя от радости, придя в сильное возбуждение и желая обниматься с человеком, как раньше. Но потом он ушел и больше никогда не навещал его, как и Стефани.

Нима пытались познакомить с обычными шимпанзе, но для него они были дикими животными и он не смог найти с ними общего языка.

Шимпанзе Ним превратился во взрослого самца и теперь он ощущал себя брошенным, напуганным и стал еще более агрессивным. Из-за этого его по тихому продали лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов, которой владела фармацевтическая компания, испытывающая на обезьянах различные лекарства.

Техники, которые присматривали за животными в лаборатории, сразу же поняли, что Ним необычный шимпанзе, потому что он начал пытаться общаться с ними языком жестов. Более того, оказалось, что Ним постоянно просил дать ему косяк марихуаны – оказывается еще во времена пребывания в доме Стефани его приучили курить травку – в ту эпоху хиппи это никому не казалось странным.

Студент Боб Ингерсолл был тем, кто первым понял насколько жестоко поступили с Нимом и что шимпанзе сильно мучается, оказавшись в тесной проволочной клетке после того, как почти всю свою жизнь прожил в доме с людьми как человек.

Боб и его друзья помогли выкупить Нима из лаборатории и перевезли его на ранчо, где содержались другие шимпанзе, спасенные из лабораторий или цирков.

Но даже там Ниму не стало лучше, он продолжал вести себя агрессивно (однажды он даже убил собаку) и ненавидел других шимпанзе, при этом постоянно стараясь оказаться в обществе людей.

Время от времени к нему приезжал один из сотрудников, который работал с Нимом еще во времена "проекта Ним" и занимался изучением языка жестов. Каждый раз при его появлении Нил ужасно радовался и начинал использовать жесты для общения.

Ним скончался в 2000 году в возрасте всего 26 лет, это очень мало для средней продолжительности жизни шимпанзе. Вскрытие показало, что у него произошел сердечный приступ.