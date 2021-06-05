 

Внеземные формы жизни могли обосноваться в Антарктиде

05.06.2021, 8:30, Разное
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Японские ученые исследовали марсианский метеорит, найденный 35 лет назад в Антарктиде, и пришли к невероятному выводу.

Бактерии, обнаруженные в камне, могут увеличиться до громадных размеров. Некоторые исследователи считают, что это уже могло произойти тысячелетия назад.

В 2020 году японские ученые смогли установить возраст бактерий, обнаруженных в марсианском метеорите. Возраст инопланетных бактерий составил 4 миллиарда лет, тогда как изотопный анализ показал, что метеорит оказался на Земле около 13 тысяч лет назад. Исследователи считают, что именно тогда метеорит занес на нашу планету внеземную форму жизни.

Внеземные формы жизни могли обосноваться в АнтарктидеДело в том, что ранее никто из ученых не пытался искать фрагменты жизни в упавших метеоритах. Никому просто не приходила в голову такая мысль. Первыми за это дело взялись японские исследователи из Университета Хиросимы, которые разработали для этого специальную технологию. Метеорит был облучен рентгеновскими лучами, после чего была замерена энергия с которой происходило поглощение излучения. Ученые обнаружили в камне азот, который по сути указывает на наличие в метеорите органики, то есть биологической жизни.

Ученые предположили, что этот кусок камня мог образоваться в результате столкновения крупного небесного тела с Марсом. Фрагмент марсианской породы некоторое время дрейфовал в космосе, а затем захваченный гравитацией Земли упал в районе Антарктиды. По мнению исследователей, этот небесный объект занес на Землю инопланетную жизнь.

Некоторые исследователи предполагают, что попавшие 13 тысяч лет назад на нашу планету микроорганизмы адаптировались к суровым условиям Антарктиды и продолжили свое развитие.

К таким неожиданным выводам ученые пришли неспроста. В декабре 1959 года шестеро полярников из состава 4-й Советской трансантарктической экспедиции отправились к Южному магнитному полюсу. Там они столкнулись со странным явлением. Во время отдыха на них напали непонятные образования, напоминающие шаровые молнии, которые могли вытягиваться в длинную «колбасу», а на их конце открывались отверстия. Живыми вернулись домой только два члена экспедиции, остальные погибли. Более подробно об этом происшествии мы писали здесь.

Ученые попытались найти объяснение этому явлению. Ранее академик РАН Влаиль Казначеев высказал предположение, что кроме привычной для нас белковой формы жизни может существовать и энергетическая в виде субстанции плазменного типа. Ученые называют их плазмоидами или плазмозаврами.

Исследователи предположили, что плазмозавры могли быть теми самыми эволюционировавшими микроорганизмами, которые 13 тысяч лет назад прибыли к нам на Землю вместе с марсианским метеоритом.



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