Наступил июнь – лучшее время для приготовления масла крапивы: рецепт

Благодаря богатому химическому составу крапивы ее широко используют в косметологии и медицине. Особой популярностью пользуется крапивное масло. В народной косметике его применяют для ухода за волосами. Такое средство вы можете приготовить самостоятельно.

Польза масла крапивы для кожи головы и волос

Если из крапивы приготовить целебное масло, то ее полезные свойства сохраняются надолго. Масло нужно регулярно втирать в кожу головы, и тогда она станет мягкой и эластичной, а волосы будут расти быстрее. В чистом виде крапивное масло помогает бороться с перхотью на первом этапе ее появления, а также с первыми признаками седины. Из него готовят маски, добавляют в кремы и мази. Смешав крапивное масло с шампунем, вы получите средство, обладающее лечебным эффектом.

Как правильно собирать крапиву

Для приготовления полезного масла в домашних условиях крапиву лучше всего собирать в конце мая – первой половине июня. Для ее сбора выбирайте экологически чистые места. Растения должны быть молодыми и здоровыми.

Лучше всего крапиву собирать утром после прошедшего накануне дождя. Тогда листья будут сочными и свежими, а сами растения – чистыми.

Чтобы не обжечься крапивой при срезании, на руки наденьте перчатки. Срезанным листьям дайте пару часов подвянуть, чтобы испарилась кислота на ее волосках. После этого крапива уже не будет жечься.

Масло из листьев крапивы: что понадобится

Для приготовления масла из крапивы нужно взять:

свежесрезанные листья крапивы;рафинированное растительное масло;чистую стеклянную банку;мясорубку.

Для уже готового масла вам нужна будет чистая стеклянная емкость, а также марля для процеживания.

Как приготовить

Листья со стеблей необходимо обрезать и перемолоть их на мясорубке. Если растения совсем молодые, то можете перемалывать их вместе со стебельками.

Кашицей из смолотых листьев на две трети заполните банку. Утрамбовывать не нужно, масса должна быть рыхлой. Теперь залейте смесь рафинированным растительным маслом. Лучше всего подойдет оливковое. Масло налейте до самого верха банки.

Банку закройте и на две недели отправьте в темное прохладное место, только не в холодильник. Для улучшения процесса экстракции банку с маслом время от времени встряхивайте.

Когда частички крапивы станут прозрачными, а масло потемнеет, ваше косметическое средство готово. Готовое масло через марлю процедите в чистую стеклянную емкость. Храните в темном и прохладном месте.