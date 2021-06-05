Антибактериальный и питающий: чем полезен мед для волос и какие маски можно сделать дома

Уникальный натуральный продукт, обладающий массой полезных свойств и активно использующийся в пищевой промышленности, в народной медицине и косметологии, в качестве альтернативного подсластителя в диетическом питании, хорошо всем известен. Конечно же, речь в этом материале пойдет об ароматном и очень полезном натуральном меде, но в неожиданном аспекте.

Мы расскажем, как ароматное сладкое вещество может оздоровить ваши волосы и поделимся рецептами различных масок, которые можно самостоятельно сделать своими руками дома. Они вдохнут жизнь в ваши ослабленные пряди.

Полезные свойства меда для волос

Среди достоинств следующие:

Мед способен удерживать в волосах влагу. Это значительно уменьшает ломкость, которая негативно влияет на рост шевелюры.Хотя нет научных подтверждений, на практике известно, что мед активизирует волосяные фолликулы, ускоряя тем самым рост волос.Обладая мощными антиоксидантными свойствами, мед предотвращает повреждение кожи головы и сохраняет здоровье прядей.Являясь природным увлажнителем и веществом, в состав которого входят витамины, белки, минералы, мед укрепляет корни волос, предотвращая облысение.Антибактериальные свойства меда позволяют устранять инфекции кожи головы и избавляться от таких проблем, как экзема, перхоть и т. д.Фермент глюкозооксидаза, содержащийся в меде, запускает процесс окисления глюкозы, образуя перекись водорода, которая обладает антибактериальными свойствами.

Маска на основе меда с бананом

Как известно, бананы являются источником витаминов B6, C и калия. Эти вещества необходимы для здоровья, густоты и роста волос.

Примечание: если недостаточно измельчить банан, кусочки его могут прилипнуть к волосам и их будет трудно смыть. Поэтому используйте блендер. Количество оливкового масла можно немного увеличить, чтобы масса стала более эластичной.

Смешайте два измельченных спелых банана с половиной стакана меда и четвертью стакана оливкового масла до получения однородной массы. Равномерно распределите полученный состав по длине волос. Смойте ее с шампунем через 20 минут и расчешитесь, чтобы избавиться от кусочков банана. Промойте водой еще раз. Эту маску делайте раз в две недели.

Яблочный уксус и мед

Яблочный уксус хорошо известен многим женщинам. Он используется не только в кулинарии, но и как эффективное средство по уходу за волосами. Конечно, речь идет о натуральном продукте. Проведенное в Палестине исследование показало, что яблочный уксус является прекрасным очищающим средством для волос. Кроме того, он уменьшает и предотвращает секущиеся кончики, выпадение, образование перхоти и раздражения на коже головы.

Смешайте в миске 3 ложки (столовых) меда с двумя ложками воды и одной ложкой яблочного уксуса. На кожу головы нанесите полученный состав и распределите его равномерно по прядям. Через 15 минут смойте прохладной водой с шампунем маску. Если вы будете делать ее раз в неделю, уже через два месяца увидите, что состояние прядей улучшится.

Овсянка и мед

Овсянка в этой маске поможет избавиться от зуда и раздражения, очистит и успокоит кожу, а когда она здорова, будут здоровы и волосы.

Смешайте две ложки (столовых) овсянки с 1 ложкой натурального йогурта без добавок и чайной ложкой меда. Перемешайте все ингредиенты. После нанесения питательного состава на кожу головы его необходимо распределить по волосам. Через 20 минут смойте его с шампунем. Такой состав можно наносить на волосы дважды в неделю.

Оливковое масло и мед

При уходе за волосами оливковое масло используется с давних пор. В его состав входят жирные кислоты, которые укрепляют корни волос. Кроме того, оно обладает мощными противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами. В ходе последних исследований было установлено, что оливковое масло является натуральным кондиционером.

Смешайте мед (1/2 стакана) с оливковым маслом (1/4 стакана) и на 30 секунд поставьте смесь в микроволновку. Когда она остынет, добавьте четверть стакана пахты и перемешайте. Этот ингредиент можно использовать по желанию.

Равномерно распределите состав по волосам и накройте их шапочкой для душа или полиэтиленовым пакетом. Смойте маску через полчаса прохладной водой с использованием шампуня. Делайте такую маску три раза в месяц, и очень скоро вы заметите значительное улучшение состояния ваших прядей.

Авокадо и мед

Авокадо обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Кроме того, оно помогает сохранить красоту и здоровье ваших прядей благодаря антиоксидантам, предотвращающим повреждение и улучшающим здоровье кожи, и маслам, которые питают и кондиционируют волосы.

Смешайте один измельченный спелый авокадо с 1/2 стакана меда. Нанесите на 20 минут смесь на волосы, а затем смойте маску теплой водой.

Алоэ вера и мед

Противогрибковые, а также противовоспалительные свойства «домашнего доктора» известны с давних времен. Трихологи считают, что сок этого растения способен предотвращать алопецию и образование перхоти. Кроме того, алоэ вера содержит витамин B2, B6 и фолиевую кислоту, которые способствуют активному росту прядей.

Смешайте по две столовых ложки натурального сока растения или геля с таким же количеством натурального йогурта без добавок и красителей. К этой массе необходимо добавить по одной ложке (столовой) оливкового масла и меда. Распределите полученный состав по волосам и накройте их полиэтиленовым пакетом или наденьте шапочку для душа. Спустя 15 минут состав смойте. Повторяйте такую процедуру не чаще, чем раз в месяц.