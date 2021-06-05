В Белом доме допустили возможность полетов НЛО над территорией США

Американские спецслужбы не нашли подтверждений тому, что аномальные явления в атмосфере, которые последние несколько лет наблюдали пилоты ВМС США, связаны с инопланетными космическими кораблями, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники в администрации.

В докладе спецслужб упоминается 120 документально зафиксированных инцидентов, которые происходили на протяжении последних 20 лет. Сообщается, что феномены не имели отношения к американским технологиям. Это исключает вероятность того, что летчики на самом деле сталкивались с аппаратами, которые имеют отношение к секретным программам правительства.

По информации Times, после ознакомления с документом сотрудники администрации пришли к выводу, что не стоит полностью исключать версию, что исследуемые явления могли быть кораблем инопланетян.

Ранее сообщалось, что канадские военные отчитались о слежке за НЛО.