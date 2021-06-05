Ученые выяснили, как в Испании появились первые породы европейских коров

Археологи выяснили, как на территории Испании появились первые породы европейских коров. Исследование проводили специалисты из Университета Ла-Корунья.

В ходе научной работы был секвенирован геном, принадлежащий предку современных коров. Останки представителя крупного рогатого скота были не так давно найдены на дне ущелья пещеры, их возраст оценен в девять тысяч лет. Из зубов исследователи смогли извлечь ДНК. К слову, также исследователи обнаружили останки неизвестной женщины. Находка в пропасти является большой загадкой. Тогда люди еще не пытались приручить животных.

Всего археологи обнаружили останки трех животных, но они были совершенно не похожи друг на друга. Результаты анализа митохондриальной ДНК не позволили отнести их к современным местным коровам. По словам ученых, крупный рогатый скот мигрировал в данный район из Европы вместе с поселенцами. В результате на территории Галисии появилось множество европейских пород коров, пишет портал Newinform.