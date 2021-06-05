 

Оккупанты на Донбассе стреляли из минометов, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

05.06.2021, 8:12, Новости дня
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“Недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра”, – говорится в сообщении.

С начала суток 5 июня нарушений режима тишины на Донбассе не было.

“Боевых потерь среди наших защитников нет”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2907022742891975/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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