В Украине за сутки подтвердили 1897 случаев COVID-19

Среди заболевших – 65 медиков и 91 ребенок.

За сутки умерло 86 пациентов с коронавирусом, госпитализированы 1065 человек, выздоровело 8330 человек.

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 213 580 случаев COVID-19, умерло 51 140 человек, выздоровело 2 088 712 пациентов.

4 июня в Украине провели 60 421 тестирование на коронавирус: 29 061 методом ПЦР, 12 048 – методом ИФА и 19 312 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии провели 10,3 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях”, – сообщили в Минздраве.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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