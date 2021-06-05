В Крыму назвали дату возобновления круглосуточной подачи воды

В Симферополе и Ялте, где ночью отключают воду из экономии, круглосуточное водоснабжение будет восстановлено в июле, сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на данный момент воду в Симферополе отключают в ночное время. «Запуск ориентировочно на 1 июля… на полную мощность построенного Бештерек-Зуйского водозабора позволит подать дополнительно 20 тыс. кубометров и суммарно подать 122 тыс. кубометров воды в сутки (в город). Это позволит перейти на круглосуточное водоснабжение без ограничений», – добавил он, передает РИА «Новости».

Аксенов также заявил, что в Ялте круглосуточное водоснабжение будет восстановлено с 1 июля, сейчас вода подается во многих районах с 6 утра до полуночи.

«Такой режим будет до 1 июля, с 1 июля по 1 октября – круглосуточно. До 1 октября это в худшем случае. Возможно, нам погодные условия и ряд мероприятий по переброске воды в Загорское и Счастливое водохранилища позволят Ялту из рисков вывести», – сказал Аксенов, отметив, что подземных источников воды в районе южного берега Крыма практически нет.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, она подается без ограничений.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки.

В мае глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты.

Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым.