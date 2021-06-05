 

Путин предложил заранее договариваться о жизни в меняющемся мире

05.06.2021, 8:02, Новости дня
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Стратегическая стабильность чрезвычайно важна, поэтому лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире, сообщил президент Владимир Путин.

«Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны, <…> все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди. Мы понимаем, что такие страны, как США, другие государства, рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире», – приводит слова Путина ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом Джо Байденом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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