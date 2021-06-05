В РФ началось производство нового препарата от коронавируса

Началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума.

«В РФ начато производство [нового препарата от коронавируса], надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – сказал Мурашко в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, отметил министр.

Напомним, 1 апреля министерство здравоохранения одобрило применение лекарства «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех».