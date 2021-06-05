 

В РФ началось производство нового препарата от коронавируса

05.06.2021, 8:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума.

«В РФ начато производство [нового препарата от коронавируса], надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – сказал Мурашко в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, отметил министр.

Напомним, 1 апреля министерство здравоохранения одобрило применение лекарства «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Нардеп Клочко заявил, что выборы в Борщаговской общине Киевской области могут быть сфальсифицированы

26.12 / Моряки погибли при пожаре на российском траулере на Канарах

30.07 / Глава OMV призвал к «политическому ответу» на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

22.03 / Академик Комисаренко: В Украине ситуация с COVID-19 угрожающая, пик наступит через месяц

28.06 / Представлена базовая модификация обновленной Skoda Octavia

28.05 / SRF – Швейцария прервала переговоры с ЕС из-за боязни потерять суверенитет

30.01 / “Попытки Кремля навязать “русский мир”. В МИД Украины отреагировали на пропагандистский форум в оккупированном Донецке

25.06 / Космонавт дал туристам совет по подготовке к выходу в открытый космос

27.09 / “Это очень серьезные обвинения”. В “Слуге народа” отреагировали на заявление нардепа Галушко

04.05 / Путин посмертно наградил орденом Пирогова боровшихся с COVID-19 медиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика