Задержанная во Франции российская теннисистка освобождена из-под стражи

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная в Париже по обвинению в умышленном проигрыше в матче на турнире «Ролан Гаррос», освобождена из-под стражи, следствие продолжается.

«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По словам адвоката россиянки Фредерика Бело, спортсменка полностью опровергает выдвинутые обвинения в умышленном проигрыше матча в «Роллан Гаррос» и намерена подать жалобу на клевету.

Ранее газета Parisien сообщила, российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос» в 2020 году. Следователей SCCJ интересует поединок первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла в прошлом году с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии, отмечает газета. Тогда румынки одержали победу со счетом 7:6, 6:4. На победу румынского дуэта были сделаны ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД разбирала причины задержания теннисистки Яны Сизиковой в Париже.