РФПИ запланировал увеличить объемы поставок «Спутника V» в 2021 году

Соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести в 2021 году количество вакцины от коронавируса «Спутник V», достаточное для 800 млн человек, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Bloomberg-TV.

«Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 млн человек», – приводит слова главы РФПИ приводит ТАСС.

«Мы провели отличную встречу с участием президента РФ Владимира Путина и производителями вакцины. Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину «Спутник V», – подчеркнул он.

По словам главы РФПИ, для преодоления пандемии COVID-19 и противостояния новым вариантам вируса необходимо «сотрудничество между производителями вакцин и разными странами». Дмитриев также высказался против политизации вопроса производства и распространения вакцин.

Ранее в РФПИ планировали в 2021 году обеспечить «Спутником V» 700 млн человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ дал старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. В тот же день Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем запустили производство «Спутника V» в Сербии.