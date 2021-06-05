 

Euronews – 50 дней до Олимпиады — власти Японии подтверждают полную готовность

05.06.2021, 7:01, Новости дня
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До начала Олимпиады в Японии осталось 50 дней. И организаторы заверяют, что открытие Игр пройдёт 23 июля, как и было запланировано — хотя в Токио сейчас действует чрезвычайное положение в связи с пандемией. Однако некоторые эксперты выражают опасения, что прибытие иностранных делегаций может усугубить ситуацию и привести к распространению в стране разных штаммов коронавируса, передаёт Euronews.

50 дней остаётся до начала Олимпийских игр в Токио. Несмотря на то, что в столице Японии из-за панедемии действует режим чрезвычайного положения, организаторы и представители МОК уверяют, что старт Играм будет дан 23 июля.

Хотя в самой «стране восходящего солнца» отношение к предстоящему спортивному форуму неоднозначное.

ПРОХОЖАЯ: Для спортсменов Олимпийские игры очень важны. Я, скорее, поддерживаю их проведение. 

ПРОХОЖИЙ: Я не уверен насчёт Игр. Организаторы говорят, что мероприятие будет «безопасным и спокойным» — но я не знаю, что именно они под этим подразумевают. Я думаю, что пока нет уверенности в том, сможем мы провести Игры или нет.

Во вторник в Японию прибыла первая крупная группа спортсменов — сборная Австралии по софтболу, став своеобразным символом приближения Олимпиады. Её проведение выгодно, в первую очередь, Международному олимпийскому комитету, ведь на кону стоят многомиллиардные контракты.

Критики высказывают опасения, что Игры могут привести к распространению разновидностей коронавируса в стране. Правительство заявляет, что жизни и здоровье сограждан для него — главное, поэтому было решено закрыть доступ на трибуны для иностранных болельщиков.

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.



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